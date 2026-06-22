バスケットボールをキャンバスに見立て、川崎の名所を描いたＡＫＢ４８のメンバー＝１９日、川崎市川崎区バスケットボール男子のＢリーグ１部（Ｂ１）川崎ブレイブサンダースは、アイドルグループ「ＡＫＢ４８」と連携し、川崎市の魅力を発信するウォールアートプロジェクトを始めた。ＡＫＢ４８のメンバーが川崎の名所をモチーフに描いた作品が１９日から、ＪＲ川崎駅前の商業施設「ラチッタデッラ」（同市川崎区）に掲示され