お風呂場のカビや湿気を防ぐために、浴室の換気扇を1日中回しているという家庭もあるでしょう。 しかし、家族から「電気代がもったいないから、用が済んだら消して」と言われてしまうと、実際にどれくらいの費用がかかっているのか不安になることもあるかもしれません。 本記事では、換気扇の電気代や、つけっぱなしにするメリットについて分かりやすく解説します。 浴室換気扇の電気代は1ヶ月でどれくらい