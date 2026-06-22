中東情勢の影響で、電気代が高騰している。電気代を安く抑える方法はあるか。住まいるサポートの高橋彰さんは「エアコンの型式や使用法など、設備に目が向けられがちだ。たしかに効果はあるかもしれないが、一時しのぎに過ぎない。真の問題は“壁の中”にある」という――。■電気代の値上げが始まっている梅雨も後半戦を迎え、いよいよ冷房を本格的に使い始める季節がやってきました。気になるのは、中東情勢の緊迫によるエネルギ