ユーチューバーのヨンアルナムが、「2026 FIFAワールドカップ北中米大会」の韓国対メキシコ戦を観戦した際、一部の現地観客から人種差別や暴力行為の被害を受けたと明かした。6月19日、YouTubeチャンネル「ヨンアルナムYAN」に一本の動画が公開された。【画像】アジアだから適当？韓国人選手に日本語テロップで物議動画の中でヨンアルナムは、メキシコで行われたワールドカップ・韓国対メキシコ戦を現地観戦するためスタジアムを訪