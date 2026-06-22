AND2BLEが、デビュー後初となるショーケースコンサートを成功裏に終え、グローバルスターへの第一歩を踏み出した。AND2BLEは6月19日から21日までの3日間、ソウル・蚕室（チャムシル）室内体育館で「2026 AND2BLE SHOW CONCERT : Welcome to Qurious」を開催し、ファンと特別な時間を過ごした。【写真】AND2BLE、圧倒的な“顔面力”まるで新たなブランドのローンチを思わせるように、観客席の間を堂々とランウェイウォークしながら