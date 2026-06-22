国内202店舗を展開するファミリーレストラン「和食さと」は6月25日から、「夏フェア」を開催する。販売期間は8月26日までを予定している。フェアでは、夏の味覚である鰻や鱧(はも)を使った御膳や天丼、寿司和膳などを展開する。和食さと注目メニューの一つ「四季めぐり膳(鰻ごはん)」は、炭火焼鰻と特製たれを合わせた「鰻ごはん」に加え、「鰻白焼き」や「真だこトマトサラダ」などを盛り込み、夏の味覚を一度に楽しめる特別御膳