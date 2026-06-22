K-POP界に特大カップルが誕生したかと思われたが、ハプニングだったようだ。D-LITEの所属事務所R&Dカンパニーの関係者は6月22日に声明を発表。【写真】「40前に結婚したい」D-LITEの恋愛観KARAのメンバー、ホ・ヨンジとの熱愛説について、「（YouTubeコンテンツの）『家テソン』がきっかけで親しくなり、一緒にMAMAMOOのコンサートを観に行っただけ。親しい同僚の関係に過ぎず、交際は事実ではない」と否定した。（写真提供＝O