なか卯は、6月24日（水）AM11:00より、夏季限定ドリンク「ゆずネードスカッシュ」を発売する。価格は290円（税込）。全国の446店舗で販売する。「ゆずネードスカッシュ」は、国産ゆず果汁・ピューレ・ゆず皮を使用したシャーベットをソーダと合わせて仕上げたオリジナルドリンク。今年は昨年より甘さを控え、よりすっきりとした後味に改良。ゆず果汁の爽やかな酸味に、ゆず皮のほのかな苦みとはちみつの風味が重なり、奥行きのある