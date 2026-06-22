【モデルプレス＝2026/06/22】歌手の工藤静香が6月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。父の日のスイーツを公開した。【写真】キムタクの56歳妻「お店のスイーツみたい」ブルーベリーたっぷり父の日スイーツ◆工藤静香、父の日スイーツ公開工藤は「Happy Father’s Day」とコメントし、写真を投稿。白い器に盛り付けられた、プルーベリーのジャムがたっぷりと乗せられたホールの手作りケーキを公開した。◆工藤静香の投稿に