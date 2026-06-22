セブン‐イレブン･ジャパンは、「セブンプレミアム 温州みかん氷」「セブンプレミアム ライチバー」を、6月23日から順次、全国のセブン‐イレブン店舗で発売する。【2種のフルーツアイス 画像はこちら】◆「セブンプレミアム 温州みかん氷」価格:218円(税込235.44円)窒素冷却したサラサラな氷にみかんシロップを合わせ、独自の口どけと味わいに仕立てた。たっぷりのみかん果肉をトッピングに使い、インパクト抜群の見た目に仕立て