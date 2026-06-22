【モデルプレス＝2026/06/22】櫻坂46の石森璃花が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。夏野菜を使った手料理を公開した。【写真】24歳櫻坂46メンバー「ひとめぼれしたお皿」に盛り付けた夏野菜カレー◆石森璃花、夏野菜料理公開石森は「この季節が来た」と記し、ナスを揚げている様子と、ナス、ズッキーニ、ピーマン、オクラ、パプリカを器に綺麗に詰めた揚げ浸しを公開。また、「ひとめぼれしたお皿」とコメントし、トマ