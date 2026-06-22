デバイス、ガジェット、生活雑貨など、体幹を上手くサポートしてくれる話題のアイテムが大集合。実際にお試ししたananスタッフのコメントも参考に！? KOBA TR STUDIO「KOBAファンクショナルバランス」絶妙な形で、いろんなトレーニングのお供に。（編集K）プロトレーナー監修。トレーニングの強い味方！ ／プロトレーナーの木場克己さん監修。寝転がって体を伸ばしたり、上に立ってバランスを鍛えたりできる。 \12,777（KOBATRSTUD