【RMZ-024 ストームソーダー】 7月 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、プラモデル「RMZ-024 ストームソーダー」を7月に予約受付を開始する。 本商品は「ゾイド」シリーズに登場するヘリック共和国軍のプテラノドン型ゾイド「ストームソーダー」をREALIZE MODEL S