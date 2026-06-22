伊那市で梅雨の季節を彩る花、アジサイが見頃を迎えています。目も覚めるような鮮やかなブルーに、華やかなピンク色。アジサイ寺として知られる伊那市西春近の深妙寺では、色とりどりのアジサイが咲き誇っています。松川町から「色はいいですよね。いろいろあってきれいです」伊那市内から「私は白が好きです。すごくたくさん、きれいに毎年花が咲くので、ぜひ、たくさんの人に見に来てほしいです」深妙寺の境内などには、約