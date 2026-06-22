スーツアクターで俳優の清家利一さんが6月17日に亡くなりました。59歳でした。家族が本人のSNSを通じて発表しました。清家さんは抗がん剤治療を受けていることを公表していました。【写真】「まだ退院出来ない」清家利一さん本人による最後の投稿清家さんの家族は「このたび、清家利一は6月17日に永眠いたしました。6月20日に家族に見守られながら無事に葬儀を執り行うことができました」と発表。「最後まで家族に囲まれながら穏