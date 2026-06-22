野球は単なるスポーツではなく、ときに家族のあり方や子どもの成長、人生の選択にも大きな影響を与えます。本記事では、球児を見守る母、プロ野球選手、野球少年の親というそれぞれの立場から語られた3つの物語を紹介します。この記事のすべての写真を見る* * * * * * *大神いずみ「中学高校野球の3年ずつは本当に短い。夕食どきの父・元木大介の小言が止まらない…中3になった次男、引退に向け最後の夏」大神いずみさんは、元読売