タレントで歌手の北山宏光（40）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。TravisJapanの松田元太（27）との関わりについて語った。北山は23年8月で「Kis−My−Ft2」を卒業し、ジャニーズ事務所（現SMILE−UP.）を退所。同年9月から、滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所TOBEに所属している。北山の前所属事務所での後輩にあたる松田は「大先輩ですよ」と関係を説明。「元と言うか…」と戸惑