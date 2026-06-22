歌手、俳優の美輪明宏さんがみなさんの心を照らす、とっておきのメッセージと書をお贈りする『婦人公論』に好評連載中「美輪明宏のごきげんレッスン」。６月号の書は「清き川に清き水流れる」です。【美輪さんの書】あなたが心の美しい人とつきあいたいと望むのなら…* * * * * * *清き水も汚い川に流れれば汚れる心のきれいな人とつきあいたいというのは、多くの人が願っていることだと思います。配偶者や家族はもちろん、友人に