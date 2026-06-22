ニュージーランド―エジプト後半、チーム2点目のゴールを決めたエジプトのサラー（10）＝バンクーバー（ロイター＝共同）エジプトが逆転でW杯初勝利を挙げた。0―1の後半13分、右クロスをジコが頭で合わせて同点。22分に右からの素早いワンツーパスで崩し、中央に入ったサラーが勝ち越し点を決めた。37分にもトレゼゲがCKから加点した。前半にサーマンの得点で先制したニュージーランドは、相手のスピードある攻撃に対応し切れ