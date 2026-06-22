◇プロ野球セ・リーグ 阪神 2-1 DeNA(21日、横浜スタジアム)交流戦後の最初のカードで無傷の2連勝とした阪神。21日のヒーローインタビューには、今季5度目の完投でチームを勝利に導いた郄橋遥人投手が登場しました。20日の試合は雨天中止に。一夜明けたマウンドにあがった郄橋投手は、初回の先頭から連打を浴びるも、併殺打に取るなどで無失点の立ち上がりとします。その後もヒットは浴びるも、要所を抑えたピッチング