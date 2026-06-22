東武鉄道は日光・鬼怒川エリアで運行する蒸気機関車（ＳＬ）を、「ＳＬ大樹土津（はにつ）」として２７、２８日、福島県会津若松市のＪＲ会津若松駅まで特別運行する。一部区間では、半世紀ぶりにＳＬが走る。４日、特別運行に向けた試運転が行われた。（大池紘平）４日朝、下今市駅に、「プシュー」という蒸気が漏れる音が響いた。黒塗りのＳＬは重厚感があり、カメラを構えた鉄道ファンはもちろん、駅の利用者も物珍しげに車