朝の情報番組でお馴染みの駒村多恵さんは、仕事を続けながら、自宅でお母様を介護しています。「持続可能」をテーマに、両立を模索してきた日々を聞きました。（構成：菊池亜希子撮影：川上尚見）【写真】要介護5になって9年目を迎え…* * * * * * *「知ること」で不安が解消される母の介護を始めて19年になります。娘の義務感で続けているわけではなく、やれるところまでやってみよう！と始めたら、案外、何とかなっていると