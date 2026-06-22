元NMB48でタレントの梅山恋和（22）が、22日までにＸやインスタグラムを更新。写真集発売を報告した。梅山は「梅山恋和2nd写真集『COCOIRO（ココイロ）』8月7日発売決定しました！」と報告。「私のお誕生日に発売することができてすごく嬉しいです！素敵なお写真たくさん撮っていただいたので色んな私を見てほしいです皆さんぜひ！チェックよろしくお願いします」と、夕日に照らされ、ボディーラインのシルエットがくっきり