親の介護で後悔しないためには、どんな心構えや備えが必要なのでしょうか。専門家2人がさまざまな疑問や困りごとに答えます（構成：山田真理）一人暮らしの親を見守りながら自分の時間を確保する方法は？* * * * * * *【介護の基本】Q.離れて暮らす親の様子が以前と違う。これを機に同居するか悩んでいます今までと同じ距離を保つ高齢の親の心配ごとが増えてくると、自分の家の近所に呼び寄せたり、同居したりしたほうが安心だ、