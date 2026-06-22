堺雅人さん主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズンが7月26日から始まるのを前に、2023年に放送された第1シーズンの再放送が決定しました。【写真】2023年『VIVANT』第1話。乃木はGFL社社長のアリに返金を頼み込むが…再放送は6月27日深夜からスタートし、第1シーズンを一挙放送予定。2023年放送の『VIVANT』は無料動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」でも期間限定配信中。また第2シーズンの放送に合わせ、出演者のトークショーやフ