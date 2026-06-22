現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第二十四回「軍師官兵衛！」が放送に。【写真】小一郎の義父・安藤守就も緊張した面持ちで…その放送後に流れた第二十五回「変事の予兆」の予告が話題になっています。＊以下第二十四回のネタバレを含みます。＜第二十四回のあらすじ＞村重（トータス松本）に幽閉されて1年、官兵衛（倉悠貴）は心身共に限界を迎えていた。籠城を続ける村重と織田軍の戦