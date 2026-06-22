俳優の安達祐実さんは6月21日、自身のInstagramを更新。かわいらしさと大人っぽさを兼ね備えたソロショットを公開しました。【写真】安達祐実の近影「今日は大人っぽく見えます」安達さんは「ほどよく息抜きしながら一生懸命がんばる」とつづり、1枚の写真を投稿。白いシャツの上にジャケットを羽織り、ネックレスなどのアクセサリーを合わせた姿です。カメラを見つめ、穏やかな表情を浮かべています。とてもおしゃれで、大人っ