マルチタレントの阿波みなみさんは6月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。ランニング中のショットを公開し、体重を明かしました。【投稿】阿波みなみの体重は？「ひざ、大事にな」阿波さんは「DAMZ六日町店にきてますぞpr朝から田んぼの周りを走りました」とつづり、1枚の写真を投稿。緑豊かな田園と山々を背景に走る、自身の姿です。楽しそうな笑顔をカメラに向けています。「体重72kgあってショックだったよめげずにこれから