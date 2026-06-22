見た目からしてただ者ではないオーラを発する「GRMNカローラ」は、まさに究極のGRカローラだ2026年6月2日、トヨタのモータースポーツ部門であるGAZOO Racing（ガズーレーシング：以下、GR）は、究極の「GRカローラ」ともいえるトヨタ「GRMNカローラ」2を発表しました。その後、ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。GRカローラは2023年にデビューした、最新の12代目「カ