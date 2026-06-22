BONNIE PINKが、メジャーデビュー30周年の締めくくりとして、オールタイムベストアルバム『BONNIE PINK ALL TIME BEST “Grow”』を8月26日にリリースする。 （関連：BONNIE PINK、20年のキャリアと新たな始まりアニバーサリーライブをレポート） 本作は、Side A、Side Bからなる2枚組全38曲を収録予定。Side Aはシングルカットされた楽曲で構成され、トーレ・ヨハンソン