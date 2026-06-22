去年４月、府中町で男性が現金を奪われ殺害された事件で、強盗致死の罪に問われた男は起訴内容を認めました。 当時１８歳の男は去年４月、主犯格の当時１６歳の少年とともに府中町の水分峡森林公園で、東京都の会社員里見誠さん（当時５２歳）に暴行をくわえ死亡させ現金を奪った罪に問われています。 初公判に黒のスーツ姿で現れた男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。 検察は「危険で悪質な犯行」とし