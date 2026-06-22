岐阜県の小学校に勤務していた男性教諭が、風俗店での盗撮未遂で懲戒免職されました。 【写真を見る】小学校教諭が風俗店で女性の裸を盗撮未遂 ｢魔が差して行為に。愛知県でも2･3回ほど…｣ 59歳教諭を懲戒免職 岐阜 6月19日付けで懲戒免職されたのは、各務原市立那加第一小学校に勤務していた59歳の男性教諭です。 岐阜県教育委員会によりますと、男性教諭は去年12月に埼玉県の風俗店で従業員の女性の裸をスマートフォン