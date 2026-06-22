中国商務省は、アメリカの10の企業について輸出規制対象に指定しました。アメリカ国防総省が中国のネット通販大手アリババグループなどを「軍事企業」のリストに追加したことへの対抗措置をとった形です。中国商務省は22日、ドローンやレアアース関連企業などを含むアメリカの10社を輸出規制リストに加えたと発表しました。これらの企業に対し、中国から軍民両用品を輸出することが禁止されるほか、海外の事業者が中国製の軍民両用