鹿児島県霧島市の温泉施設で21日、家族と入浴中だった熊本県八代市の5歳の男の子が行方不明になり、捜索が続いていますが、行方は分からないままです。 温泉施設で5歳男児不明、川に転落か 行方不明になっているのは八代市の保育園児、田中嶺臣くん（5）です。 警察などによりますと、21日午後3時半ごろ、鹿児島県霧島市隼人町嘉例川の温泉施設「かれいがわの湯」で、「子どもがいなくなった。川に落ちた可能性がある」と母親か