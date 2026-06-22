おととし4月、栃木・那須町で夫婦の遺体が見つかった事件で、夫婦を殺害した罪などに問われている男2人の初公判が行われ、2人のうち、指示役の男が起訴内容を認めました。佐々木光被告（30）と平山綾拳被告（27）はおととし4月、東京・品川区の空き家で宝島龍太郎さん（当時55）と妻・幸子さん（当時56）の首を絞めるなどして殺害し、2人の遺体を那須町に遺棄するなどした罪に問われています。この事件ではほかにも、宝島さん夫婦