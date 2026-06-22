歌手の工藤静香さんが6月21日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「父の日」をお祝いする手料理の写真を投稿し、ネット上で注目を集めています。 【写真を見る】【 工藤静香 】父の日に手作りブルーベリーケーキを公開昨年の“豪華手巻き寿司”に続く祝福投稿が話題投稿された画像には、温かみのある木目のテーブルに置かれた白いお皿と、その上に乗ったブルーベリーケーキ（タルト）が写し出されています。