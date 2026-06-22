サッカーの北中米Ｗ杯をライブ配信する「ＤＡＺＮＪＡＰＡＮ」が２２日までにＸを更新。現地レポーターとして起用している元日向坂４８で女優の影山優佳が、２１日の１次リーグＦ組・日本代表−チュニジア代表戦を観戦する動画を投稿した。ゴール直前までは微動だにせず真剣な表情で試合を追い、ゴールするたびに感情を爆発させた。周囲とも喜びを分かちあい、ノリノリでポーズを決めるシーンもあり、普段とは一変した姿にフ