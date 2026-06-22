衆議院で22日午前、予算委員会の集中審議が開かれた。国民民主党の田中健議員は、与党が衆院選の公約に掲げた「2年間限定の食料品の消費税ゼロ」について、「一度下げた税を2年後には戻すのは、増税になるのでなかなか大変だと思う」と指摘した。そのうえで、「景気が悪くなっても、物価高が続いても、国民生活が厳しいままでも、2年という、あくまで“つなぎ”であると明確に示せるか」と高市総理大臣に迫った。高市総理は、「飲