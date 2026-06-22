歌手の工藤静香（56）が21日、Instagramのストーリーズを更新。愛情たっぷりのスイーツを公開した。【映像】工藤静香が“父の日”に披露したスイーツ2000年12月5日に木村拓哉（53）と結婚した工藤。2001年5月にはフルート奏者の長女・Cocomiが、2003年2月にはモデルや俳優として活躍する次女・Koki,が誕生している。Instagramでは、2022年に紅白歌合戦で共演したCocomiとの2ショットや、「Happy cooking」とつづられた、Koki,