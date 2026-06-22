中国政府は、アメリカ企業10社に対する軍民両用品目の輸出禁止措置を発表しました。アメリカ国防総省が中国の「アリババグループ」などを「軍事企業」リストに追加したことへの対抗措置です。中国商務省は22日、ドローンやレアアースなどを扱うアメリカの企業10社に対して、軍に関係しているとして、軍民両用品目の輸出や移転の禁止を発表しました。措置は22日から施行されるとしています。中国商務省のスポークスマンは、今回の措