俳優でモデルの宮部のぞみが、２２日にデジタル写真集「宮部のぞみきらめきボディーライン」を発売する。宮部は２０２４年に「仮面ライダーガヴ」で“史上最もギャルなヒロイン”を演じ、ブレイク。今作では、ローラースケートで健康的な美脚を披露し、鎌倉の海へ赴いた。「ローラースケートは少し難しかったけど、現場の明るい空気につられて自然と笑顔になりました。金髪から黒髪に戻しての初めてのグラビアなので、ナチュ