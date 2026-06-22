女優福本莉子（25）が22日までにインスタグラムを更新。サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会の日本対チュニジアをメキシコ・モンテレイで観戦したことを報告した。福本はストーリーズに、ブルーのユニホームを着た写真などをアップし「みなさま！1000試合目で最多得点！記念すべき試合を見れて最高でした！！！おつかれさまでした！！！」と記した。出発前のXには、フジテレビ系の特番でメキシコに行くことを報告してい