日本陸上倶楽部の第５４回総会が２２日、都内で行われ、会長の瀬古利彦氏、日本陸連会長で同倶楽部の新メンバーとなった有森裕子氏が対談。有森氏のこれまでの半生を振り返るなど、会場を沸かせた。昨年の東京世界陸上は全９日間で約６２万人の観客が訪れるなど、陸上界は大盛り上がり。その人気は今年もしっかりと続いており、今月１２日〜１４日の日本選手権（名古屋）には延べ６万３０００人の観客が訪れた。有森氏は「先着