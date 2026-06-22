４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の高城れにが２２日までに自身のインスタグラムを更新。３３歳の誕生日を報告した。２１日に誕生日を迎えた高城は「３３歳になりましたー！！！！」と報告。「３３」の飾りが刺さったメンバーカラーの紫を基調とした誕生日ケーキを手に、「ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹ」の文字のカチューシャを頭に着け「自分らしく！いつも笑顔で！幸せで！」と笑顔のショットをアップした。