日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２２日、サッカー北中米Ｗ杯で日本がチュニジアに勝利したことを報じた。日本代表は２０日（日本時間２１日）、メキシコ・モンテレイ競技場で１次リーグ第２戦でチュニジアと戦い４―０で勝利。勝ち点を４に伸ばした。番組ではハイライト動画で試合模様やファンの様子を紹介。ＭＣの山里亮太らスタジオ出演者らが大いに盛り上がった。月曜コメ