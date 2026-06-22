東大卒のプロ野球選手としてロッテでプレーし、引退後はソフトバンクの球団幹部などを務めた小林至氏（現・桜美林大教授）が、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「小林至のマネーボール」で球団運営のリアルな金銭事情を明かした。今回ピックアップしたテーマは「球場の光熱費」。小林氏は「屋外球場なら年間で１億円〜１億５０００万円。ドーム球場なら４億円〜６億円になると思います」と語る。屋内外球場の最大の差異は「空調