奄美大島の龍郷町できのう21日、小学6年生が自転車で転倒し、意識不明の重体です。 奄美警察署によりますと、きのう21日午後5時ごろ、龍郷町戸口で、「小学生が乗った自転車の転倒事故があって意識がない」と通行人から消防に通報がありました。 近くに住む小学6年生の男の子が病院に搬送されましたが、意識不明の重体だということです。 男の子は、友人1人と一緒に自転車で砂利道を走っていて、曲がり角を右折しようとして