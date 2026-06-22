鹿児島市でけさ22日、乗用車や自転車などが絡む事故があり、3人が救急搬送されました。 車が歩道に乗り上げて自転車とバイクに衝突 警察や消防によりますと、きょう22日午前7時半すぎ、鹿児島市紫原6丁目の市道で、「車が歩道に乗り上げて自転車とバイクに衝突した」と目撃した人から119番通報がありました。 合わせて3人が救急搬送 この事故で、16歳と17歳の男性を含む合わせて3人が救急搬送されました。 いずれも搬送時に