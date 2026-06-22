霧島市の温泉施設できのう21日、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明になり、捜索が続いていますが、行方は分からないままです。 行方不明になっているのは熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん(5)です。 母親から消防に通報 警察などによりますときのう21日午後3時半ごろ、霧島市隼人町嘉例川の温泉施設「かれい川の湯」で「子どもがいなくなった。川に落ちた可能性がある」と母親から消防に通報がありました。 嶺臣