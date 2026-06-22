【モデルプレス＝2026/06/22】タレントのホラン千秋が6月21日、自身のInstagramを更新。ヘアチェンジを報告し、反響が寄せられている。【写真】37歳美人タレント「かっこよくてドキッとした」久しぶりの黒髪ショート姿◆ホラン千秋、久しぶりの黒髪披露ホランは「髪を黒くしました」とつづり、写真を投稿。今までの金髪からガラッと印象を変えた黒のショートヘアースタイルで笑顔の姿を披露した。また、「夏の間は黒で過ごします」